Путин присвоил звание Героя России полковнику Алексею Бернгарду

За выполнение боевых задач во время спецоперации по защите Донбасса командиру бригады морской пехоты, полковнику Алексею Бернгарду присвоили звание Героя России. Об этом рассказал губернатор Приморского края Олег Кожемяко в своем телеграм-канале.

«Указом Президента Владимира Путина звание Героя России присвоено командиру бригады морской пехоты, полковнику Алексею Бернгарду», — написал он.

По словам губернатора, Бернгард служил в 155-й бригаде морской пехоты Тихоокеанского флота несколько лет. Его подразделение «успешно прорвало оборону противника и обратило его в паническое бегство».

Президент России 21 февраля подписал указы о признании суверенитета ДНР и ЛНР. С их лидерами были подписаны договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. 24 февраля Владимир Путин выступил с видеобращением к гражданам страны и заявил, что в ответ на обращение руководителей республик принял решение начать специальную военную операцию по защите Донбасса.