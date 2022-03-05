news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Политика
5 марта 2022  11:09

Путин присвоил звание Героя России полковнику Алексею Бернгарду

news_top_970_100

За выполнение боевых задач во время спецоперации по защите Донбасса командиру бригады морской пехоты, полковнику Алексею Бернгарду присвоили звание Героя России. Об этом рассказал губернатор Приморского края Олег Кожемяко в своем телеграм-канале. 

«Указом Президента Владимира Путина звание Героя России присвоено командиру бригады морской пехоты, полковнику Алексею Бернгарду», — написал он.

По словам губернатора, Бернгард служил в 155-й бригаде морской пехоты Тихоокеанского флота несколько лет. Его подразделение «успешно прорвало оборону противника и обратило его в паническое бегство».  

Президент России 21 февраля подписал указы о признании суверенитета ДНР и ЛНР. С их лидерами были подписаны договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. 24 февраля Владимир Путин выступил с видеобращением к гражданам страны и заявил, что в ответ на обращение руководителей республик принял решение начать специальную военную операцию по защите Донбасса.  

#Владимир Путин #спецоперация на Украине
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
Главное