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Официальная хроника
3 марта 2022  20:18

Путин подписал указ о присуждении звания Героя России Нурмагомеду Гаджимагомедову

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Президент РФ Владимир Путин подписал указ о присуждении звания Героя России уроженцу Дагестана Нурмагомеду Гаджимагомедову, погибшего в ходе спецоперации по защите Донбасса. Об этом он рассказал на оперативном совещании с членами Совбеза. 

«В бою он уверенно командовал своими бойцами, как настоящий командир, берег подчиненных. Уже получив тяжелое ранение, сражался до последнего и подорвал гранатой окруживших его боевиков и себя. Он пошел на такой шаг, потому что понимал, с кем имеет дело — с неонацистами, которые издеваются над пленными и зверски их убивают», — сказал глава государства.

 

#Владимир Путин
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