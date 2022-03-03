Путин подписал указ о присуждении звания Героя России Нурмагомеду Гаджимагомедову

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о присуждении звания Героя России уроженцу Дагестана Нурмагомеду Гаджимагомедову, погибшего в ходе спецоперации по защите Донбасса. Об этом он рассказал на оперативном совещании с членами Совбеза.

«В бою он уверенно командовал своими бойцами, как настоящий командир, берег подчиненных. Уже получив тяжелое ранение, сражался до последнего и подорвал гранатой окруживших его боевиков и себя. Он пошел на такой шаг, потому что понимал, с кем имеет дело — с неонацистами, которые издеваются над пленными и зверски их убивают», — сказал глава государства.