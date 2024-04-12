Путин присвоил звание Героя России космонавтам Петелину и Федяеву

Фото: пресс-служба Кремля

Президент России Владимир Путин присвоил звание Героя РФ двум российским космонавтам, а также наградил орденом Гагарина первую женщину-космонавта из Беларуси. Документ опубликован на портале правовой информации.

«За мужество и героизм, проявленные при осуществлении длительного космического полета на МКС, присвоить звание Героя РФ Петелину Дмитрию Александровичу – инструктору-космонавту-испытателю отряда космонавтов федерального государственного бюджетного учреждения «Научно-исследовательский испытательный центр подготовки космонавтов им. Ю. А. Гагарина <...>, Федяеву Андрею Валерьевичу – космонавту-испытателю <...>», – сказано в документе.

Кроме того, глава государства присвоил обоим специалистам почетное звание «Летчик-космонавт РФ».

За большой вклад в развитие пилотируемой космонавтики и мужество, проявленное при осуществлении длительного космического полета МКС, награждены орденом Гагарина трое человек – первая белорусская участница космического полета Марина Василевская, инструктор-космонавт-испытатель – замкомандира отряда космонавтов Научно-исследовательского испытательного центра подготовки космонавтов им. Ю. А. Гагарина Олег Новицкий и инструктор-космонавт-испытатель центра Сергей Прокопьев.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Путин присвоил трем татарстанцам почетные звания.