Рубрики
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
«Союз МС-24» с первой женщиной-космонавтом из Беларуси приземлился на Землю
Корабль «Союз МС-24» успешно приземлился юго-восточнее казахстанского города Жезказгана. К нему направились спасатели, которые помогут членам экипажа выбраться, передает ТАСС.
На борту аппарата находятся первая белорусская участница космического полета Марина Василевская, космонавт Роскосмоса Олег Новицкий и астронавт NASA Лорал О’Хара.
Американский специалист прибыла на МКС в сентябре прошлого года на «Союзе МС-24», Новицкий и Василевская — 25 марта 2024-го на борту «Союза МС-25» в рамках 2-недельной экспедиции посещения.
Первый белорусский космонавт в ходе пребывания на орбите Земли выполнила научную программу из пяти исследований и двух общественных работ в области медицины, биологии, физиологии и дистанционного зондирования нашей планеты. В частности она провела спектральную видеофотосъемку поверхности планеты, а также эксперименты «Лактоферрин» и «Ураган».
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»