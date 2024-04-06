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Общество 6 апреля 2024 10:49

«Союз МС-24» с первой женщиной-космонавтом из Беларуси приземлился на Землю

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Корабль «Союз МС-24» успешно приземлился юго-восточнее казахстанского города Жезказгана. К нему направились спасатели, которые помогут членам экипажа выбраться, передает ТАСС.

На борту аппарата находятся первая белорусская участница космического полета Марина Василевская, космонавт Роскосмоса Олег Новицкий и астронавт NASA Лорал О’Хара.

Американский специалист прибыла на МКС в сентябре прошлого года на «Союзе МС-24», Новицкий и Василевская — 25 марта 2024-го на борту «Союза МС-25» в рамках 2-недельной экспедиции посещения.

Первый белорусский космонавт в ходе пребывания на орбите Земли выполнила научную программу из пяти исследований и двух общественных работ в области медицины, биологии, физиологии и дистанционного зондирования нашей планеты. В частности она провела спектральную видеофотосъемку поверхности планеты, а также эксперименты «Лактоферрин» и «Ураган».

#МКС
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