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Путин присвоил трем татарстанцам почетные звания
Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении госнаградами, среди отмеченных граждан есть три человека из Татарстана. Документ опубликован на портале правовой информации.
Так, за заслуги в области образования и многолетнюю добросовестную работу учителю Кулле-Киминской основной общеобразовательной школы им. С. Хакима (Атнинский район) Сайме Сабировой присвоено почетное звание заслуженного учителя РФ.
Также звания «Заслуженный машиностроитель РФ» удостоены два сотрудника Казанского завода компрессорного машиностроения — специалист по динамике роторов и валопроводов Владимир Лосев и фрезеровщик Рафаиль Хабибуллин.
«За заслуги в области машиностроения и многолетнюю добросовестную работу», — указано в документе.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что Путин присвоил почетные звания педагогам, нефтяникам и геологам из Татарстана.
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