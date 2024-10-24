Госдума ратифицировала договор о всеобъемлющем партнерстве между РФ и КНДР

Вячеслав Володин

Фото: duma.gov.ru

Государственная Дума ратифицировала Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и КНДР. Решение было принято во время пленарного заседания, сообщается в официальном телеграм-канале нижней палаты парламента.

По словам председателя Госдумы Вячеслава Володина, документ подтверждает полное взаимопонимание между странами и может считаться итогом развития двусторонних отношений.

«В самых непростых ситуациях Корейская Народная Демократическая Республика всегда принимала позицию поддержки нашей страны на уровне международных организаций, при проведении специальной военной операции, поддержала вхождение Крыма, решения, принятые по Луганской, Донецкой, Херсонской, Запорожской областям», — заметил спикер нижней палаты парламента.

Законопроект на рассмотрение Госдумы 14 октября внес Президент России Владимир Путин, а подписали его в июне, когда российский лидер находился с визитом в Пхеньяне.

В соответствии с соглашением стороны договорились о взаимной поддержке и выполнении международных обязательств государств, развитии отношений всеобщего стратегического партнерства.

О последствиях подписания договора, прогнозах и реакциях политиков можно узнать в материале «Татар-информа».