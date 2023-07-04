Путин пригласил в Кремль девочку, не сумевшую увидеть его в Дербенте

Президент РФ Владимир Путин пригласил посетить Кремль Раисат Акипову из Дербента, которая расстроилась из-за того, что не смогла увидеть главу государства во время его визита в город. Об этом сообщает РИА Новости.

Вместе со школьницей в Кремль пришли и ее родители — Ахмет и Култум Акиповы, отмечает агентство.

Российский лидер посетил Дербент 28 июня, чтобы принять участие в совещании по развитию туризма в Северо-Кавказском федеральном округе. Горожане встретили Путина у новых фонтанов, выразив ему свою поддержку.

Пресс-секретарь Президента Дмитрий Песков позднее объяснил его решение пообщаться с гражданами тем, что он «не мог отказать этим людям», не мог «не поприветствовать их».

Кроме того, жительница Дагестана Фатима рассказала, что она вместе с матерью около семи часов ожидала прибытия Президента России в Дербент ради фото с ним.