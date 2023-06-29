«Не мог не поприветствовать»: Песков рассказал, что Путин сам вышел к народу в Дербенте

Пообщаться с гражданами в Дербенте – твердое решение Президента России Владимира Путина, сказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, комментируя встречу лидера с людьми. Об этом передает РИА Новости.

«Вы понимаете, что в отношении главы государства действуют особый режим по понятным причинам (речь об эпидемиологических мерах) <...> Поэтому, конечно, с одной стороны, есть рекомендации специалистов, но с другой стороны, есть твердое решение президента, когда он не мог отказать этим людям, чтобы не поприветствовать их», — ответил Дмитрий Песков.

Он назвал ситуацию в Дербенте, когда «весь город вышел буквально встречать президента», абсолютно поразительной демонстрацией поддержки и радости.

Накануне Владимир Путин посетил Дагестан с рабочим визитом, где провел совещание по вопросам развития туризма в Северо-Кавказском федеральном округе.