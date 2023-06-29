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«Мама, сфоткай!»: Девушка из Дагестана рассказала о 7 часах ожидания ради фото с Путиным
Жительница Дагестана Фатима рассказала, как она вместе с мамой около 7 часов ожидала прибытия Президента России Владимира Путина в Дербент ради фото с ним. Кадрами в своем телеграм-канале поделился журналист Павел Зарубин.
«Когда я узнала, что Владимир Владимирович приедет, у меня была просто цель сфотографироваться с ним и пожать руку. Мы пришли и ждали где-то 7 часов — с четырех часов», — поделилась девушка.
Ей удалось исполнить свою мечту и сделать совместное фото с Президентом.
Напомним, накануне Президент России прибыл в Дагестан на совещание, посвященное развитию туризма в Северо-Кавказском федеральном округе. Жители Дербента встретили главу государства возле новых фонтанов – приветствовали криками «главнокомандующий», желали здоровья, долгих лет жизни и выражали свою поддержку.
Как объяснил официальный преставитель Кремля Дмитрий Песков, пообщаться с гражданами в Дербенте – твердое решение Президента России.
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