Путин прибыл в Анкоридж, где пройдут переговоры с Трампом

Президент России Владимир Путин прибыл в крупнейший город Аляски Анкоридж, где на военной базе Элмендорф-Ричардсон состоятся переговоры между ним и его американским коллегой Дональдом Трампом. Об этом сообщает РИА Новости.

Передвигаться российский лидер будет на лимузине Aurus, отметил корреспондент агентства.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков допустил, что в общей сложности переговоры двух лидеров могут продлиться шесть-семь часов. Вместе с тем, по информации пресс-службы Белого дома, уже в 17.45 по местному времени (4.45 16 августа по Москве) Трамп собирается покинуть Анкоридж и вылететь в Вашингтон.

Кроме того, частично изменился формат переговоров. Вместо беседы двух лидеров тет-а-тет с участием переводчиков их откроет встреча «три на три». Американскую сторону представят сам Президент США, государственный секретарь Марко Рубио и спецпредставитель Трампа Стивен Уиткофф.

По словам Пескова, российскую сторону помимо Путина будут представлять министр иностранных дел Сергей Лавров и помощник Президента Юрий Ушаков.