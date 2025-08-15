Песков допустил, что переговоры Путина и Трампа в Анкоридже продлятся шесть-семь часов

Дмитрий Песков

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В общей сложности переговоры президентов России и Соединенных Штатов Владимира Путина и Дональда Трампа в городе Анкоридже на Аляске могут продлиться шесть-семь часов. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в эфире Первого канала.

«Ну, в целом можно представить, что, конечно, минимум часов шесть-семь на это уйдет», – оценил возможную длительность саммита пресс-секретарь главы российского государства.

По словам Пескова, сначала должна состояться беседа тет-а-тет, затем лидеры проведут разговор с участием помощников. После этого запланированы переговоры в составе делегаций – «возможно, в формате рабочего ланча». Потом политики «разойдутся на какое-то время» перед итоговой совместной пресс-конференцией.

Ранее представитель Кремля объявил, что Путин прибудет на Аляску ровно в 11 часов по местному времени (22 часа по Москве). У трапа самолета его встретит Трамп.

При этом, по информации пресс-службы Белого дома, переговоры в Анкоридже начнутся как раз в 11 часов. Помощник Президента России Юрий Ушаков отмечал, что саммит на авиабазе Элмендорф-Ричардсон стартует в 22.30 по московскому времени с беседы тет-а-тет в присутствии переводчиков.

Вместе с тем уже в 17.45 по местному времени (4.45 16 августа по Москве) Трамп собирается покинуть Анкоридж и вылететь в Вашингтон.