Белый дом: Переговоры России и США в Анкоридже пройдут в формате «три на три»

Переговоры России и Соединенных Штатов в Анкоридже на Аляске пройдут в формате «три на три». Американскую сторону представят сам Президент США Дональд Трамп, государственный секретарь Марко Рубио и спецпредставитель Стивен Уиткофф. Об этом сообщили в Белом доме, передает РИА Новости.

В американской администрации при этом уточнили, что встречу Дональда Трампа и Президента РФ Владимира Путина изначально планировалось провести в формате «один на один» (с участием только переводчиков).

Позднее со стороны США к переговорам присоединятся министр финансов Скотт Бессент, министр торговли Говард Лютник и министр обороны Пит Хегсет.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков допустил, что в общей сложности переговоры двух лидеров могут продлиться шесть-семь часов. Он также утверждал, что они начнутся с беседы тет-а-тет. О таком формате заявлял и помощник Путина Юрий Ушаков.