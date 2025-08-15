Назван состав делегации США на саммит в Анкоридже

Президента Соединенных Штатов Дональда Трампа в поездке на встречу с его российским коллегой Владимиром Путиным на Аляске сопровождают государственный секретарь Марко Рубио, министры финансов и торговли Скотт Бессент и Говард Лютник, директор ЦРУ Джон Рэтклифф, спецпредставитель Стивен Уиткофф. Об этом сообщили в Белом доме, передает ТАСС.

Кроме того, в состав американской делегации вошли сотрудники администрации: шеф протокола Моника Кроули, руководитель аппарата Белого дома Сюзан Уайлс, ее заместители Джеймс Блэр, Бо Харрисон и Дэн Скавино, директор по коммуникациям Стивен Чун, пресс-секретарь Кэролайн Ливитт и помощник Президента США Ник Луна. Также на Аляску летят спичрайтер Трампа Росс Уортингтон и помощник, ответственный секретарь аппарата Белого дома Уилл Шарф.

На данный момент Дональд Трамп уже вылетел с авиабазы Эндрюс под Вашингтоном в крупнейший город Аляски Анкоридж, где на авиабазе Элмендорф-Ричардсон и пройдет саммит.

По информации пресс-службы Белого дома, двусторонние мероприятия в Анкоридже начнутся в 11 часов по местному времени (22 часа по Москве). Помощник Президента России Владимира Путина Юрий Ушаков отмечал, что саммит начнется в 22:30 по московскому времени с беседы тет-а-тет в присутствии переводчиков.

При этом уже в 17:45 по местному времени (4:45 16 августа по Москве) Трамп уже должен покинуть Анкоридж и вылететь в Вашингтон.