Видео: Путин прибыл на взлетную полосу КАЗ, чтобы совершить полет на ракетоносце Ту-160М

Президент России Владимир Путин продолжает свою рабочую поездку в Татарстан. Глава государства прибыл на взлетную полосу Казанского авиационного завода им. С. П. Горбунова, чтобы совершить полет на модернизированном стратегическом ракетоносце Ту-160М. Об этом передает РИА Новости.

Журналист Павел Зарубин также опубликовал в своем телеграм-канале видео, как глава государства поднимается на борт ракетоносца, и взял комментарий у пресс-секретаря Президента, почему Путин решил еще раз подняться в кабину самолета. Напомним, накануне он осмотрел один Ту-160М в цеху предприятия, поднявшись в кабину за штурвал.

«Вчера он принял решение совершить полет», – ответил Дмитрий Песков.

Какие новинки показали главе государства во время посещения Казанского авиационного завода имени Горбунова и как российский лидер отблагодарил Татарстан, читайте в материале «Татар-информа».