Путин предложил возглавить Самарскую область главе тульского Правительства

Президент России Владимир Путин предложил Вячеславу Федорищеву возглавить Самарскую область. В настоящее время он занимает пост председателя Правительства Тульской области. Видеофрагмент беседы опубликовала пресс-служба Кремля.

«Вы поработали и в Правительстве Российской Федерации, и затем в Туле, в Тульской области в разных должностях. В последнее время были председателем Правительства Тульской области», — заметил глава государства.

Федорищев отметил, что в Москве работал в Минэкономразвития России, курировал работу над стратегическими документами, а также занимался обобщением информации по выполнению майских указов главы государства. В Туле он начинал в качестве заместителя губернатора по развитию экономики, затем по поручению губернатора Алексея Дюмина (в данный момент уже бывшего – прим. Т-и) начал работу над социальными вопросами в качестве первого заместителя главы региона, а затем председателя Правительства.

«Я хочу предложить вам поработать в Самаре, Самарской области», — сказал Владимир Путин.

Напомним, что сегодня губернатор Самарской области Дмитрий Азаров объявил о желании покинуть свой пост.

К слову, предыдущий руководитель Федорищева Алексей Дюмин недавно был назначен помощником Президента России, а затем секретарем Государственного совета страны. О том, что бывший губернатор Тульской области в 2016–2024 годах на посту помощника российского лидера «будет курировать вопросы ОПК, заниматься Госсоветом и курировать спорт в Администрации Президента», рассказал ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.