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Патрушев и Дюмин стали помощниками Путина
Бывший секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев и губернатор Тульской области Алексей Дюмин назначены помощниками Президента РФ. Владимир Путин подписал указы о назначениях в своей администрации, сообщает пресс-служба Кремля.
Алексей Дюмин освобожден от должности руководителя Тульской области, которую он занимал с 2016 года. Николай Патрушев ранее был отставлен с поста секретаря Совбеза, его занял экс-министр обороны Сергей Шойгу.
Upd. (11.14): Максим Орешкин, с 2016 по 2020 год руководивший Министерством экономического развития РФ, а с 2020 по 2024 год бывший помощником главы государства, стал заместителем руководителя Администрации Президента.
В свою очередь другой помощник Президента — Игорь Левитин стал советником главы государства и специальным представителем по международному сотрудничеству в сфере транспорта. Он был помощником Путина с 2013 года, до этого год был его советником, а перед этим с 2004 по 2012 год трудился министром транспорта и связи.
Антон Вайно сохранил пост главы Администрации Президента, Сергей Кириенко и Алексей Громов остались его первыми заместителями. Дмитрий Песков сохранил должности пресс-секретаря Президента и заместителя главы АП.
Кроме того, Владимир Путин переназначил всех полномочных представителей Президента в федеральных округах.
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