Песков: Патрушев будет курировать кораблестроение, а Дюмин — ОПК

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал перестановки, произведенные Президентом России Владимиром Путиным в своей администрации. Об этом сообщает РИА Новости.

«[Экс-губернатор Тульской области Алексей] Дюмин, новый помощник Президента, будет курировать вопросы ОПК, заниматься Госсоветом и курировать спорт в Администрации Президента», — пояснил Песков.

«Николай Платонович Патрушев тоже стал помощником Президента. Он будет заниматься вопросами кораблестроения. Это будет одной из основных его сфер кураторства, но будут и другие, возможно», — уточнил пресс-секретарь Путина.

При этом представитель Кремля, отвечая на вопрос, не произошло ли сужения профессиональной сферы у бывшего секретаря Совета безопасности, назвал отрасль, за которую будет отвечать тот, «огромной» и «весьма сложной». «<...> конечно, опыт, огромный опыт Николая Платоновича здесь точно будет играть большую роль», — добавил он.

Повышение Максима Орешкина из помощников в заместители главы АП Песков объяснил повышением значения таких областей, как экономика и транспорт, которые будет курировать он, и необходимостью более интенсивного взаимодействия с Правительством.

Елена Ямпольская, по словам представителя Кремля, займется в Администрации Президента вопросами культуры (вместо отставленного Владимира Толстого — прим. Т-и), а также будет привлекаться к молодежной политике.