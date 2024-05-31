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Дмитрий Азаров объявил об уходе с поста губернатора Самарской области
Дмитрий Азаров сообщил, что решил покинуть пост губернатора Самарской области. Сообщение приводит пресс-служба Правительства региона.
«Я принял решение о завершении своей работы в должности губернатора. Благодарю каждого жителя, всех своих земляков, кто трудился и трудится, защищал и защищает нашу Самарскую землю и нашу прекрасную Родину, приближая Победу», — отметил глава региона.
Он напомнил, что возглавлял область на протяжении почти семи лет — с сентября 2017 года, когда стал врио губернатора. За это время здесь появились новые детские сады, больницы и школы, ДК, стадионы и физкультурно-оздоровительные комплексы — это несколько сотен социальных объектов.
«Объединившись, мы преодолели вызовы пандемии и экономических санкций, — продолжил Азаров. — Наши экономика, промышленность стали сильнее. Десятки тысяч новых рабочих мест укрепили благосостояние жителей региона».
В заключение он поблагодарил Президента России Владимира Путина за оказанное доверие.
В Правительства Самарской области сообщили, что выборы губернатора состоятся 8 сентября.
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