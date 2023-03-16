Путин предложил увеличить срок промышленной ипотеки до 15 лет

Президент России Владимир Путин поручил Правительству рассмотреть идею увеличения сроков льготного кредитования по промышленной ипотеке с 7 до 15 лет. Об этом сообщает RT.

Напомним, на пленарном заседании ПМЭФ-2022 глава государства предложил ввести новую льготную программу для поддержки бизнеса в стране. Он уточнил, что воспользоваться льготными кредитами на длительные сроки смогут компании, которые планируют купить готовые площади для создания производств.

В сентябре 2022 года программа стартовала. В начале 2023 года Путин поручил расширирить ее, благодаря чему бизнес получил бы возможность брать промышленную ипотеку на постройку нужной для производства недвижимости.