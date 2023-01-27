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Экономика
27 января 2023  19:34

Промышленную ипотеку в РФ распространят на постройку нужной для производства недвижимости

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Промышленную ипотеку в России распространят на строительство и модернизацию недвижимости, необходимой для производства. С таким поручением к Правительству после заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам выступил Президент РФ Владимир Путин.

«Правительству Российской Федерации <...> принять решения, обеспечивающие распространение программы промышленной ипотеки на поддержку строительства, модернизации и реконструкции используемых для целей промышленного производства объектов недвижимого имущества, а также предусматривающие финансирование в необходимом объеме мероприятий, связанных с реализацией этой программы», — отмечается в перечне, опубликованном пресс-службой Кремля.

Кабмин представит первый доклад по этому вопросу до 1 апреля текущего года.

#Ипотека #промышленность
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