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Экономика
7 сентября 2022  10:40

В России стартовала программа промышленной ипотеки

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В России запущена промышленная ипотека – благодаря ей предприятия смогут получить льготные кредиты на покупку недвижимости. Параметры сделок сегодня утвердил Премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщает пресс-служба Кабмина.

По постановлению кредиты будут выдаваться на срок до семи лет по льготной ставке 5% годовых. Для технологических компаний она составит 3%. Максимальная сумма займа – 500 млн рублей. 

В Правительстве напомнили, что работа ведется по поручению Президента России Владимира Путина.

 

 

 

#льготные кредиты #промышленное производство #господдержка
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