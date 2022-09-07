В России стартовала программа промышленной ипотеки

В России запущена промышленная ипотека – благодаря ей предприятия смогут получить льготные кредиты на покупку недвижимости. Параметры сделок сегодня утвердил Премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщает пресс-служба Кабмина.

По постановлению кредиты будут выдаваться на срок до семи лет по льготной ставке 5% годовых. Для технологических компаний она составит 3%. Максимальная сумма займа – 500 млн рублей.

В Правительстве напомнили, что работа ведется по поручению Президента России Владимира Путина.