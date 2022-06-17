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Ру Тат
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Экономика
17 июня 2022  17:14

Путин предложил запустить промышленную ипотеку

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Для поддержки бизнеса в России нужно ввести новую льготную программу — промышленную ипотеку. Об этом Президент России Владимир Путин заявил на пленарном заседании ПМЭФ-2022.

«Чтобы отечественный бизнес смог быстро развернуть выпуск необходимой продукции, предлагаю запустить принципиально новый инструмент — промышленную ипотеку. Речь идет о льготных долгосрочных кредитах по ставке 5% годовых», — сказал глава государства. 

Воспользоваться такой возможностью смогут предприятия, которые планируют купить готовые площади для производства. 

Путин поручил федеральному Кабмину отработать все детали новой программы с банковским сектором, чтобы она могла заработать в полном объеме уже в ближайшее время.

#Владимир Путин
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