Путин предложил запустить промышленную ипотеку

Для поддержки бизнеса в России нужно ввести новую льготную программу — промышленную ипотеку. Об этом Президент России Владимир Путин заявил на пленарном заседании ПМЭФ-2022.

«Чтобы отечественный бизнес смог быстро развернуть выпуск необходимой продукции, предлагаю запустить принципиально новый инструмент — промышленную ипотеку. Речь идет о льготных долгосрочных кредитах по ставке 5% годовых», — сказал глава государства.

Воспользоваться такой возможностью смогут предприятия, которые планируют купить готовые площади для производства.

Путин поручил федеральному Кабмину отработать все детали новой программы с банковским сектором, чтобы она могла заработать в полном объеме уже в ближайшее время.