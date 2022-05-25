Путин предложил увеличить пенсии неработающим пенсионерам на 10%

Президент России Владимир Путин предложил проиндексировать пенсии для неработающих пожилых людей на 10% с июня 2022 года. Об этом сообщает телеканал RT.

«Предлагаю с 1 июня этого года на 10% увеличить размер пенсий неработающих пенсионеров с учетом нашего закондательства», – сказал глава государства на заседании президиума Госсовета РФ.

Глава Минтруда РФ Антон Котяков в ответ заявил, что Пенсионный фонд России начнет доставку повышенных пенсий уже с 3 июня.

Учитывая увеличение страховых пенсий на 8,6% с 1 января этого года, общий прирост пенсионных выплат составит 19,5%. В конце 2021 года на традиционной пресс-конференции Президент России заявил, что Правительство страны должно выполнить обещания по индексации пенсий выше уровня инфляции.