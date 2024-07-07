Тысяча сердец в небе, Газманов, Лепс и Shaman: в Москве подвели итоги выставки «Россия»

Фото: © Дарья Сайфиева / «Татар-информ»

«Выставка была бесплатной – вы ведь не покупаете билеты, когда идете к родителям в гости»

Торжественный концерт «Россия нигде не заканчивается», посвященный закрытию выставки-форума «Россия», прошел в парке ВДНХ накануне вечером. Подвести итоги самой масштабной выставки страны собрались сотни жителей и гостей столицы. Церемония проходила одновременно в разных локациях парка, но зрители могли увидеть все выступления и разделить этот радостный момент вместе с помощью видеосвязи на экране главной сцены.

Заключительный концерт открыл хор «Бурановские бабушки», когда-то с успехом представлявший Россию на Евровидении. Затем песню «Моя Россия» исполнил певец Shaman. В первом блоке шоу также выступили детский ансамбль ложкарей, Татьяна Куртукова и Григорий Лепс с его суперхитом «Самый лучший день».

Фото: © Дарья Сайфиева / «Татар-информ»

Конечно, ведущие Яна Чурикова, Валдис Пельш, Светлана Зейналова и Тимур Соловьев в перерывах не забывали подводить интересные итоги выставки и расспрашивать ее гостей и работников о впечатлениях.

Оказалось, к примеру, что на протяжении восьми месяцев на этой площадке работали 800 волонтеров в возрасте от 18 до 83 лет из ста городов России. Каждый день они встречали гостей из разных стран и городов, координировали их, помогали по различным вопросам и создавали им хорошее настроение.

«Волонтеры должны знать все и даже больше. Иногда посетители тоже спрашивают, как стать волонтером и потом приходят к нам», — поделился наставник волонтеров Илья.

В проведении выставки была задействована площадь 250 тыс. квадратных метров. К тому же, доступ на нее был абсолютно бесплатным. Так что посетителей за все время оказалось не много, а очень много – более 18 миллионов человек.

«Выставка была бесплатной, потому что вы ведь не покупаете билеты, когда идете к родителям в гости. Вот и здесь все гости чувствовали себя, как дома» — отметили ведущие мероприятия.

Фото: © Дарья Сайфиева / «Татар-информ»

Газманов, Колдун и Подольская запустили в небо тысячу сердец

Юбилейные посетители выставки-форума «Россия» также получали приятные подарки. Например, одна из гостий по имени Светлана посетила экспозицию на ВДНХ в свой день рождения и стала миллионным посетителем.

«Я люблю путешествовать в свой день рождения и как же я была рада, когда посетила выставку и еще и билеты в Большой театр выиграла», – рассказала женщина во время церемонии.

Фото: © Дарья Сайфиева / «Татар-информ»

На сцене в этот вечер появились также музыкальный дуэт Zventa SVENTANA, этническая группа OTYKEN, певцы Светлана Зейналова, Алексей Воробьев, Валерия Ланская, Сергей Маховиков, Ислам Итляшев, Аскар Абдразаков, Gurude, IL`GIZ, Пелагея и другие.

Завершили концерт яркие выступления Олега Газманова с песнями «Русский мир» и «Мы вместе» и дуэт Дмитрия Колдуна с Натальей Подольской. Они исполнили хит «Аллилуйя!» в окружении детей в белоснежных костюмах. Кульминацией праздника добра и единства стал запуск в небо тысячи воздушных шаров в виде алых сердец. Сотни людей вместе подняли в небо руки и флаги России.

Достижения Татарстана на выставке «Россия»

Напомним, выставка-форум «Россия» на ВДНХ открылась 4 ноября 2023 года. Частым гостем ее мероприятий становился Президент РФ Владимир Путин. Не раз выставку посещал и Раис РТ Рустам Минниханов, а также известные деятели культуры и спорта, бизнесмены, представители IT-отрасли, писатели, дизайнеры, блогеры и т.д.

Стенд Татарстана на выставке «Россия» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

18 декабря 2023 года выставку по приглашению Премьер-министра РФ Михаила Мишустина посетили главы правительств стран СНГ. Их особое внимание привлек стенд Татарстана.

В январе на семейном форуме «Родные-Любимые» династия работников завода КамАЗ поделилась с посетителями выставки своей историей. Большая и уникальная семья Гайфуллиных-Сафиных из Набережных Челнов рассказала о важности передачи своего ремесла из поколения в поколение. Чтобы окончательно покорить столичную публику, Татарстан подарил двум счастливым семьям из числа посетителей его стенда туры выходного дня в республику.

Владимир Путин дает старт Году семьи на форуме «Родные-Любимые»

В связи с объявленным Владимиром Путиным Годом семьи в России семейная тема проходила рефреном через многие мероприятия выставки. Так, здесь обручились сразу четыре пары из Татарстана. Самат Зиятдинов и Сюмбель Ибрагимова зарегистрировали свой брак в рамках Дня Татарстана, прошедшего на выставке в начале декабря прошлого года. Остальные три пары поженились во время первого в истории «Всероссийского фестиваля свадеб» вместе с парами из других регионов страны.

Всего за время выставки-форума «Россия» на ВДНХ брачными узами связали себя 560 человек.