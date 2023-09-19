Путин предложил разрешить регионам определять долю электромобилей в такси и каршеринге

Фото: пресс-служба Минпромторга РТ

Регионы получат возможность определять долю электромобилей, используемых в такси, каршеринге и общественном транспорте. Соответствующее поручение дал Правительству страны по итогам заседания президиума Государственного совета, посвященного транспортным проблемам, Президент РФ Владимир Путин.

«<…> рассмотреть вопросы: о наделении органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации правом устанавливать требования к количеству электрических транспортных средств, используемых в качестве такси, в каршеринге, а также в общественном транспорте <…>», — сказано в документе, опубликованном на сайте Кремля.

Upd. (1.29): Предложение передать в ведение субъектов Федерации вопрос регулирования электротранспорта на заседании президиума Госсовета предложил мэр Москвы Сергей Собянин, и глава государства согласился с ним. По мнению Путина, федеральное «Министерство [транспорта] со своего уровня не может это регулировать».

Кроме того, Президент предложил кабинету изучить вопрос установления правовых основ регулирования перевозок по запросу пассажиров. Право регулировать их также должны власти регионов (насколько можно понять, речь идет о междугородних перевозках — прим. Т-и).

Помимо этого, должна быть разработана упрощенная процедура переподготовки водителей общественного транспорта, имеющих иностранные национальные водительские удостоверения. Также предполагается установить единые требования для назначения досрочной страховой пенсии по старости водителям, перевозящим пассажиров по междугородним и муниципальным маршрутам.

Доклад требуется представить до 1 февраля 2024 года. Ответственным назначен Премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что налоговые льготы для владельцев электрокаров начнут действовать в Татарстане с 2024 года.