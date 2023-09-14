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Налоговые льготы для владельцев электрокаров начнут действовать в Татарстане с 2024 года
В Татарстане с 1 января следующего года начнут действовать налоговые льготы для владельцев электрокаров. Соответствующий законопроект приняли депутаты на 47-м заседании Государственного Совета РТ VI созыва.
«Законопроектом предлагается предоставить льготу по транспортному налогу для собственников мотоциклов, легковых автомобилей, мотороллеров, автобусов, грузовых автомобилей, оснащенным только электрическим двигателем», — рассказал депутат Ильдар Шамилов.
В частности, предлагается освободить таких лиц от уплаты транспортного налога с 1 января 2024 до 31 декабря 2028 года, а в период с 1 января 2029 до 31 декабря 2030 года — ввести льготу в размере 50% от налоговых ставок.
Парламентарий пояснил, что цель предоставления льгот — стимулировать использование электротранспорта и развитие зарядной инфраструктуры в республике.
Депутат Рифнур Сулейманов добавил, что пока электромобили — не самый распространенный вид транспорта, в связи с чем ожидаемые потери бюджета составят около 2,9 млн рублей.
«Данная преференция будет стимулировать налогоплательщиков к покупке экологически чистого транспорта, тем самым способствовать развитию рынка электромобилей и экологическому обновлению транспортной системы республики. В свою очередь это приведет к снижению вредных выбросов в окружающую среду и уменьшению нагрузки на дороги», — подчеркнул он.
В Татарстане на 1 января зарегистрировано всего 299 транспортных средств с электродвигателем, в целом по России — около 4 тыс.
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