Налоговые льготы для владельцев электрокаров начнут действовать в Татарстане с 2024 года

В Татарстане с 1 января следующего года начнут действовать налоговые льготы для владельцев электрокаров. Соответствующий законопроект приняли депутаты на 47-м заседании Государственного Совета РТ VI созыва.

«Законопроектом предлагается предоставить льготу по транспортному налогу для собственников мотоциклов, легковых автомобилей, мотороллеров, автобусов, грузовых автомобилей, оснащенным только электрическим двигателем», — рассказал депутат Ильдар Шамилов.

В частности, предлагается освободить таких лиц от уплаты транспортного налога с 1 января 2024 до 31 декабря 2028 года, а в период с 1 января 2029 до 31 декабря 2030 года — ввести льготу в размере 50% от налоговых ставок.

Парламентарий пояснил, что цель предоставления льгот — стимулировать использование электротранспорта и развитие зарядной инфраструктуры в республике.

Депутат Рифнур Сулейманов добавил, что пока электромобили — не самый распространенный вид транспорта, в связи с чем ожидаемые потери бюджета составят около 2,9 млн рублей.

«Данная преференция будет стимулировать налогоплательщиков к покупке экологически чистого транспорта, тем самым способствовать развитию рынка электромобилей и экологическому обновлению транспортной системы республики. В свою очередь это приведет к снижению вредных выбросов в окружающую среду и уменьшению нагрузки на дороги», — подчеркнул он.

В Татарстане на 1 января зарегистрировано всего 299 транспортных средств с электродвигателем, в целом по России — около 4 тыс.