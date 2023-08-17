Путин поддержал идею Собянина передать регионам регулирование электротранспорта

Фестиваль «Электромобильность» в Казани

Фото: © Арсений Каримов / «Татар-информ»

Президент России Владимир Путин согласился с предложением мэра Москвы Сергея Собянина передать в ведение регионов вопрос регулирования электротранспорта.

На заседании президиума Государственного совета РФ, посвященном развитию транспорта, Собянин попросил российского лидера дать поручение предоставить субъектам Федерации полномочия по регулированию электротранспорта и электрозаправок.

По словам чиновника, речь идет о доли электромобилей в сфере такси и каршеринга, а также об установлении отдельного экологического класса для электромобилей.

«<…> разве права, о которых вы говорите, <…> не принадлежат руководителям регионов? Имею в виду, [чтобы] структурно выстроить всякие виды транспорта, нужны какие-то решения на федеральном уровне?» — не без удивления заметил в ответ Путин.

Впрочем, глава государства согласился с просьбой мэра столицы, так как, по его мнению, «Министерство [транспорта] со своего уровня не может это (отрасль электротранспорта — прим. Т-и) регулировать».

До этого Президент РФ призвал обновить парк общественного транспорта по всей стране, причем с опорой на собственную машиностроительную промышленность, а также поручил повысить привлекательность профессии водителя общественного транспорта.

Участие в заседании президиума Государственного совета РФ принял Раис Татарстана Рустам Минниханов, о чем сообщал «Татар-информ».