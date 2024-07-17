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Путин предложил перейти к широкому использованию цифрового рубля
Президент РФ Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам призвал перейти к широкому использованию цифрового рубля. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
Российский лидер привел статистические данные пилотного проекта. По его словам, в инициативе задействованы 12 банков, 600 физических лиц и 22 торгово-сервисных предприятия из 11 городов. К 1 июля в этой системе уже было совершено более 27 тыс. переводов и свыше 7 тыс. оплат товаров и услуг.
«Словом, платформа цифрового рубля в рамках „пилота“ показала свою работоспособность и функциональность. Теперь нужно сделать следующий шаг, а именно: перейти к более широкому, полномасштабному внедрению цифрового рубля в экономику, в хозяйственную деятельность и в сферу финансов», — выразил уверенность Путин.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что Президент России объяснил необходимость регулирования майнинга криптовалют возможной нехваткой электроэнергии.
В прошло году треть россиян не поняли, что такое цифровой рубль, накануне его запуска Центробанком. Массовый выпуск цифрового рубля намечен на период после 2025 года.
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