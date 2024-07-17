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Путин объяснил необходимость регулирования майнинга возможной нехваткой энергии
Бесконтрольный майнинг криптовалют может привести к нехватке электроэнергии в регионах, и в том числе из-за этого соответствующая область экономики нуждается в законодательном регулировании. Об этом заявил Президент РФ Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам, сообщает пресс-служба Кремля.
Согласно приведенными главой государства данными Министерства энергетики РФ, ежегодно в России на майнинг криптовалют расходуется 16 млрд кВт⋅ч, «то есть почти 1,5% общего потребления электроэнергии в стране».
При этом, обратил внимание Президент, «неконтролируемый рост потребления электроэнергии для добычи криптовалют может привести к дефициту мощности в отдельных регионах». По словам Путина, эта проблема уже отмечается в Иркутской области, Бурятии, Забайкальском крае.
«Коллеги из регионов прямо говорят о своих опасениях <...>. Согласен с ними. Очевидно: если не будет свободной мощности, если она будет выбрана так называемыми майнинговыми фермами, то новые предприятия, жилые кварталы, социальные объекты столкнутся с перебоями поставок, с нехваткой электроэнергии, а перспективные инвестиционные и инфраструктурные проекты будут поставлены на паузу», — констатировал он.
Поэтому, уверен Путин, и необходимо «принять правильные своевременные решения, в том числе системные, на уровне федерального закона». «Уже давал поручения урегулировать майнинг цифровых валют в России, включая вопросы налогообложения этой деятельности и тарифные решения». — напомнил в связи с этим он.
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