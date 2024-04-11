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Минфин РТ: Массовый выпуск цифрового рубля планируется после 2025 года
Массовый выпуск цифрового рубля планируется после 2025 года. Пока информация об этом проекте скудная, сообщил первый заместитель министра финансов РТ Марат Файзрахманов на заседании Комитета Госсовета РТ по бюджету, налогам и финансам.
«В августе 2023 года Банк России начал пилотный проект по использованию цифрового рубля. В нем участвуют 12 банков. Бюджетная система Татарстана в этом проекте не участвует», – рассказал спикер.
Госдума 11 июля прошлого года приняла закон, связанный с внедрением цифрового рубля и проведением безналичных расчетов с его помощью.
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