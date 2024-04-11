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Экономика 11 апреля 2024 21:56

Минфин РТ: Массовый выпуск цифрового рубля планируется после 2025 года

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Массовый выпуск цифрового рубля планируется после 2025 года. Пока информация об этом проекте скудная, сообщил первый заместитель министра финансов РТ Марат Файзрахманов на заседании Комитета Госсовета РТ по бюджету, налогам и финансам.

«В августе 2023 года Банк России начал пилотный проект по использованию цифрового рубля. В нем участвуют 12 банков. Бюджетная система Татарстана в этом проекте не участвует», – рассказал спикер.

Госдума 11 июля прошлого года приняла закон, связанный с внедрением цифрового рубля и проведением безналичных расчетов с его помощью.

#рубль
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