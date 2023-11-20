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Минфин с Центробанком проведут пилот цифрового рубля в отдельных видах бюджетных расходов
Минфин РФ вместе с Центральным банком России проведут пилот по использованию цифрового рубля в отдельных видах бюджетных расходов в 2024 году. С таким заявлением выступил министр финансов страны Антон Силуанов, пишет ТАСС.
Как рассказал спикер, еще 17 ноября он обсуждал эту тему с главой ЦБ Эльвирой Набиуллиной. По итогам встречи Силуанов и Набиуллина договорились, что в 2024-м в России проведут пилот по отдельным расходам, где будут применять цифровую российскую валюту.
Силуанов добавил, что цифровой рубль важен как для переводов и расчетов, так и для соцвыплат, субсидий.
Как утверждает министр финансов, казначейству уже дали соответствующее поручение.
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