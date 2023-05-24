Путин поздравил Патриарха Кирилла с днем тезоименитства

Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму Патриарху Кириллу по случаю Дня его тезоименитства. Глава государства также поздравил его с Днем славянской письменности и культуры.

«Знаменательно, что День Вашего тезоименитства совпадает с широким празднованием в нашей стране Дня славянской письменности и культуры, посвященного великим просветителям Кириллу и Мефодию. Хочу особо отметить Ваш многолетний неустанный подвижнический труд на посту предстоятеля Русской православной церкви, искреннюю заботу о духовном благополучии людей», – сказано в телеграмме на сайте Кремля.

Путин отметил огромный вклад Патриарха в укрепление непреходящих ценностей православия, в поддержание гражданского мира, гармонизацию межрелигиозного и межнационального диалога и сбережения уникального исторического и культурного наследия РФ.

Напомним, патриарх Московский и всея Руси Кирилл 19 мая посетил Казань, участвуя в Крестном ходу «Всероссийский молебен о Победе». Он также принял участие в заседании Группы стратегического видения «Россия — Исламский мир» на полях KazanForum и стал главным спикером на тему «Традиционные духовно-нравственные ценности как основа межрелигиозного сотрудничества», а 20 мая встретился с Раисом Татарстана Рустамом Миннихановым в Казанском Кремле.