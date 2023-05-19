«Когда с нами Бог и Георгий Победоносец, кто против нас?»: как святыню встречали в Казани

В Казань прибыл ковчег с частицей мощей святого Георгия Победоносца

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Одна из особо почитаемых Православной церковью святынь – частица мощей святого Георгия Победоносца – хранится в Свято-Троицкой Сергиевой лавре, но для того, чтобы все жители страны смогли помолиться о победе и российском воинстве, было решено пронести ее крестным ходом по России. Жители ста городов страны, всех 89 регионов, включая новые, смогут приложиться к мощам и попросить у святого Георгия помощи для своих родных, находящихся в зоне СВО.

«Пусть же это событие сплотит нас в горячей и искренней молитве об Отечестве»

Можно с уверенностью сказать, что имя Георгия Победоносца слышали абсолютно все жители страны, именно он изображен на гербе Москвы. Так же, как и на иконах, великомученик Георгий сидит на белом коне и поражает копьем змея. Это изображение связано с преданием, согласно которому в озере города Бейрута, где родился великомученик, жил змей, пожиравший людей. Жители, чтобы утолить голод зверя, по жребию отдавали ему юношей и девушек, и так выпала очередь дочери местного правителя. Когда девушка уже готова была погибнуть, внезапно появился святой Георгий, который пронзил копьем змея и спас ее. Сразу после этого жители Бейрута из язычества перешли в православную веру.

Жил Георгий Победоносец в III веке, он родился в знатной христианской семье. Отец его погиб на войне, а матери не стало, когда Георгию было всего 20 лет. Он получил богатое наследство, но раздал все свое имущество и деньги бедным. В юношестве он поступил на воинскую службу и стал любимцем императора Диоклетиана. Во время его службы начались гонения на христиан, тогда он стал борцом за свою веру. За это Георгий подвергся страшным пыткам, но перенес все эти мучения и не отрекся от Христа. Он был приговорен к смерти.

Имя Георгия Победоносца знакомо абсолютно каждому жителю страны Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

День его памяти Православная церковь празднует 6 мая. Именно в этот день на Поклонной горе в московском Георгиевском храме Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл отслужил литургию, после нее частица мощей святого отправилась в путь.

Святейший Патриарх, отправляя ковчег, передал послание всем жителям страны.

«Святой великомученик Георгий издревле почитается небесным покровителем страны Российской и ее воинства. Он неоднократно являл свою действенную помощь в самых сложных исторических обстоятельствах. Мы с благодарностью храним память о его чудесном заступничестве в годы Великой Отечественной войны и твердо верим, что в том числе и его ходатайством наша страна была избавлена от страшной, смертельной опасности. Пусть же принесение ковчега с мощами святого великомученика Георгия Победоносца сплотит всех нас в горячей и искренней молитве об Отечестве», – говорится в обращении Патриарха.

«В единстве наша сила, иначе преодолеть трудности современной жизни невозможно»

Спустя менее чем две недели с начала путешествия ковчег с частицей мощей встретили в Казани. Сегодня верующие заранее пришли в Казанский собор. К прибытию автомобиля с ковчегом духовенство выстроилось у входа в собор.

«Для великого российского Отечества и для нашего великого, могучего непобедимого российского воинства Георгий Победоносец очень многое значит. Как мы знаем, именно он является небесным покровителем нашего земного Отечества и нашего воинства. Это великое имя для нашего народа, и оно тесно связано со славной великой историей нашего народа. Особенно с величайшей Победой, которая Богом была нам дарована в 1945 году. Эту великую победу невозможно представить без имени святого великомученика Георгия Победоносца, потому что День Победы выпал как раз на празднование его святого имени, его памяти», – рассказал ректор Казанской духовной семинарии протоирей Владимир Самойленко.

Он отметил, что пребывание святых мощей является символом нашего духовного объединения и символом нашего утешения и физического сплочения. В нем мы всегда нуждались, но особенно нуждаемся сейчас, в это непростое время, подчеркнул он.

Протоирей Владимир Самойленко отметил, что пребывание святых мощей является символом нашего духовного объединения Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«В единстве наша сила, а как без единства можно преодолеть трудности и вызовы современной жизни, которые стоят во множестве перед нами? Вот святой Георгий Победоносец по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси и прибывает нынче в гости к нам, чтобы всех нас подбодрить, чтобы нас вдохновить, чтобы помочь нам твердо и решительно стоять в нашей вере и, если будет необходимо, защищать ее и вставать на защиту нашего Отечества. Он наш первый помощник, наш небесный покровитель. А когда с нами Бог, когда с нами святой великомученик Георгий Победоносец, кто против нас? Тогда мы – сильные, тогда мы – великие», – отметил отец Владимир.

Для Казани и в целом для Татарстана это великое всеобщее радостное духовное событие, рассказал протоиерей.

«Будем надеяться, что по молитвам святому нам будут даваться необходимые силы: духовные и телесные, в которых мы так нуждаемся. Чтобы наши труды всегда были жертвенными, всегда были пламенными, всегда были на основе нашей любви. Друг о друге, ближнем и дальнем. На основе любви к нашему народу, к нашей священной республике и к великой России. Будем жить так, будем так трудиться, значит, с нами всегда будет святой Георгий Победоносец и обязательно будет нам помогать преодолевать много различных трудностей. И эти трудности превратятся из трудностей нам в радость», – заключил священнослужитель.

Ковчег с частицей мощей доставили в собор ровно в 8.45. С молитвами и под сопровождение хора его встретило казанское духовенство. Мощи занесли в храм, где более сотни верующих ожидали этого события. Начался молебен, после чего всем собравшимся зачитали обращение Патриарха. После этого началась праздничная Божественная литургия.

С молитвами и под сопровождение хора ковчег с частицей мощей встретило казанское духовенство Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Ну как я могла не прийти? Муж и сын сейчас находятся в зоне СВО»

В храм сегодня пришло много молодых женщин. Это сильно бросалось в глаза. Многие из них во время службы не могли сдержать слез. Одна из них рассказала «Татар-информу» свою историю.

«Ну как я могла не прийти? Муж и сын сейчас находятся в зоне СВО, стоят на защите нашей страны. Я каждый день молюсь о них. Узнав, что в Казань прибудут мощи Георгия Победоносца, я очень обрадовалась и сразу же решила, что обязательно приду, чтобы приложиться и попросить за моих родных. Георгий Победоносец – это великий небесный воин, который охраняет их», – рассказала Елена.

Сыну Елены 24 года, ее мужу 47 лет. Оба военные, офицеры. Женщине было тяжело рассказывать. На ее глазах появились слезы, она попрощалась с нами и поспешила на богослужение.

В храм сегодня пришло много женщин Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Сегодня на встрече частицы мощей и на самой службе в Казанском соборе было немало военнослужащих. Все они пришли помолиться за своих сослуживцев и поблагодарить святого Георгия Победоносца за надежную защиту.

В Казани ковчег с мощами пробудет до 21 мая – в 14.00 после Божественной литургии святыня отправится дальше, в другие города страны. В эти три дня из разных приходов Татарстана будут организованы автобусы для верующих, чтобы каждый желающий мог прийти помолиться и приложиться к святыне.