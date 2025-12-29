news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
СВО 29 декабря 2025 16:40

Путин потребовал решительно пресекать действия противника в Купянске

Читайте нас в
Телеграм
Путин потребовал решительно пресекать действия противника в Купянске
Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин на совещании о ситуации в зоне специальной военной операции потребовал решительно пресекать попытки противника помешать Вооруженным силам РФ на территории города Купянска.

«Попытки противника помешать развитию ситуации в самом Купянске тоже, конечно, нужно решительно пресекать. Я знаю, что вами предпринимаются соответствующие необходимые действия для этого», – заявил российский лидер (цитата по ТАСС).

Командующий группировки «Запад» генерал-полковник Сергей Кузовлев в свою очередь заверил, что ликвидировать группировку украинских войск к востоку от Купянска предполагается в январе-феврале.

Еще 20 ноября начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил Верховному главнокомандующему о взятии расположенного на востоке Харьковской области Купянска.

Источник в Объединенной группировке войск 15 декабря назвал не соответствующими действительности заявления украинской стороны о продвижении ВСУ в районе Купянска.

Позднее, 19 декабря, Президент России во время прямой линии отреагировал на видео украинского лидера Владимира Зеленского, снятое на фоне стелы у въезда в Купянск и якобы доказывающее контроль ВСУ над ним. Тогда он заметил, что из-за боевых действий подойти к городу невозможно.

читайте также
В Минобороны России заявили о взятии Купянска, Ямполя и Масликовки
В Объединенной группировке войск опровергли сообщения о продвижении ВСУ в районе Купянска
Путин о видео Зеленского: «Он же артист. И артист талантливый»
#спецоперация #Владимир Путин
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Чай с хазратом: могут ли мусульмане отмечать Новый год, принимать подарки и верить в чудо

Чай с хазратом: могут ли мусульмане отмечать Новый год, принимать подарки и верить в чудо

28 декабря 2025
В Татарстане прекратятся метели и немного повысится температурный фон

В Татарстане прекратятся метели и немного повысится температурный фон

28 декабря 2025