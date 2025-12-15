Информация украинских СМИ о якобы продвижении подразделений ВСУ в районе Купянска не соответствует реальной обстановке, сообщил источник в Объединенной группировке войск. Его слова приводит «РИА Новости».

Распространяемые заявления о переходе под контроль украинской армии населенных пунктов Кондрашовка, Радьковка и Московка, расположенных к северо-западу и юго-западу от Купянска, а также микрорайона Юбилейный в черте города, являются недостоверными.

Собеседник агентства отметил, что киевские власти, стремясь добиться выгодных для себя корректировок мирного плана США, вводят международное сообщество в заблуждение, искажая информацию о реальной ситуации на линии боевого соприкосновения.

По данным источника, подразделения группировки войск «Запад» продолжают уверенно удерживать занимаемые рубежи на этом направлении. Все попытки атак со стороны противника пресекаются еще на дальних подступах с применением артиллерии, авиации и FPV-дронов, что, как уточняется, подтверждается материалами объективного контроля.

Напомним, что 20 ноября начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов доложил Президенту Владимиру Путину об освобождении Купянска.

Город являлся одним из ключевых опорных пунктов обороны ВСУ на востоке Харьковской области. Купянск расположен на реке Оскол, которая делит его на две части, а установление контроля над городом позволяет российским войскам развивать наступление в западном направлении.