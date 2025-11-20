news_header_top
СВО 20 ноября 2025 21:43

В Минобороны России заявили о взятии Купянска, Ямполя и Масликовки

Начальник Генерального штаба России Валерий Герасимов сообщил Президенту России Владимиру Путину, что российские войска установили контроль над городом Купянском. Его слова приводит «ТАСС».

Герасимов отметил, что более 80% территории Волчанска также находится под контролем российских сил. Он добавил, что продвижение продолжается и в районе Северска.

Командующий Западной группировки войск ВС РФ заявил, что российские силы также освободили населенный пункт Ямполь.

Командующий Южной группировки сообщил, что подразделения ВС РФ взяли под контроль Масликовку и продолжают движение в направлении Красного Лимана, который является крупным оборонительным узлом Вооруженных сил Украины.

#СВО #министерство обороны рф
