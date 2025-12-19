Путин о видео Зеленского: «Он же артист. И артист талантливый»

Президент России Владимир Путин прокомментировал видео украинского лидера Владимира Зеленского, снятое на фоне стелы города Купянска и якобы доказывающее контроль ВСУ над городом. Соответствующий вопрос поступил во время прямой линии.

«Я за этим не слежу. Он же артист. И артист талантливый. Я говорю без всякой иронии. Мы знаем это по его фильмам в прежние времена. Поэтому здесь ничего необычного нет», – сказал российский лидер.

При этом Путин заметил, что стела Купянска сейчас выглядит по-другому и находится от города на расстоянии примерно километра. «Ну, чего стоять на пороге-то? Заходи в дом, если уж Купянск под их контролем», – пошутил он.

Президент РФ добавил, что из-за боевых действий сейчас подойти к Купянску невозможно.

Сегодня, 19 декабря, в прямом эфире Владимир Путин подводит итоги уходящего года. В этом году мероприятие уже в третий раз проходит в объединенном формате: вопросы могут задавать как журналисты, так и граждане.