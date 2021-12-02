Путин потребовал проверить исправность всех шахт в регионе после аварии в Кузбассе

Президент РФ Владимир Путин призвал проверить безопасность и исправность всех шахт в Кемеровской области после трагедии, произошедшей в Кузбассе в шахте «Листвяжная». Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Руководство области уже дало задание проверить все шахты региона, проанализировать противопожарное состояние объектов, в том числе наличие и исправность датчиков, показывающих уровень метана в воздухе», – отметил российский лидер.

Он обратил внимание на то, что труд шахтеров очень опасен и недопустимо злоупотреблять мужеством работников угольной отрасли.

«Их жизнь, здоровье должны быть защищены, и это персональная ответственность всех, кто участвует в организации производства: и руководителей предприятий, и представителей контрольно-надзорных органов, и собственников», – сказал Путин.

Глава государства подчеркнул, что все причины и обстоятельства произошедшего в Кузбассе должны быть выяснены и представлены в подробном докладе.

Ранее сообщалось, что по предварительным данным, причиной ЧП мог стать взрыв метана.

25 ноября во время взрыва в шахте «Листвяжная» находились 285 человек. Погиб 51 человек — 46 шахтеров и пять спасателей. Десятки получили различные ранения и травмы.

На следующий день, 26 ноября, Путин подписал указ о посмертном награждении орденами Мужества шести горноспасателей, считавшихся погибшими при проведении спасательной операции. Впоследствии оказалось, что один из них выжил.