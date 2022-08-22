Подлое и жестокое преступление: Путин выразил соболезнования родным Дарьи Дугиной

Убийство журналистки Дарьи Дугиной — это жестокое и подлое преступление. Трагедия оборвала жизнь талантливого человека, честно служившего Отечеству. Об этом говорится в телеграмме с соболезнованиями, направленной Президентом России Владимиром Путиным родным и близким погибшей.

«Подлое, жестокое преступление оборвало жизнь Дарьи Дугиной — светлого, талантливого человека с настоящим русским сердцем — добрым, любящим, отзывчивым и открытым. Журналист, ученый, философ, военный корреспондент, она честно служила людям, Отечеству, делом доказывала, что значит быть патриотом России», — отмечается в телеграмме.

В заключение он пожелал семье погибшей сил и мужества.

Напомним, что Дарья Дугина — дочь философа и публициста Александра Дугина, погибла 20 августа при взрыве автомобиля в Подмосковье. Сегодня ФСБ сообщило, что преступление подготовлено украинскими спецслужбами. Исполнительницей стала 43-летняя гражданка Украины Наталья Вовк, которая затем сбежала из России в Эстонию.