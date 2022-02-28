Путин поручил сохранить кредитные ставки в договорах, заключенных до увеличения ставки ЦБ

Президент России Владимир Путин на сегодняшнем совещании по экономическим вопросам поручил сохранить кредитные ставки в договорах, заключенных до повышения ключевой ставки Центробанка. Об этом со ссылкой на представителя Кремля Дмитрия Пескова сообщает РИА Новости.

Речь идет о сохранении всех кредитных ставок, уточнил Песков.

В совещании приняли участие Премьер-министр РФ Михаил Мишустин, вице-премьеры Андрей Белоусов, Александр Новак, министр финансов Антон Силуанов, глава Центробанка Эльвира Набиуллина и другие.

Как сообщает kremlin.ru, перед началом совещания Путин отметил, что темой обсуждения станет ситуация в экономике и санкции западного сообщества, так называемой «империи лжи».

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в понедельник, 28 февраля, Центробанк поднял ключевую ставку с 9,5% до 20%. Такое решение принял совет директоров регулятора.

Кроме того, с сегодняшнего дня российские экспортеры обязаны продавать 80% валютной выручки в рамках всех внешнеторговых договоров.