Минфин России обязал экспортеров продавать 80% валютной выручки

Начиная с сегодняшнего дня, 28 февраля, российские экспортеры окажутся обязаны продавать 80% валютной выручки в рамках всех внешнеторговых договоров. Об этом сообщает пресс-служба Центробанка РФ в своем Telegram-канале.

Решение о введении обязательной продажи части получаемой экспортерами иностранной валюты принято «на основании предложений Министерства финансов Российской Федерации и Банка России».

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Центробанк поднял ключевую ставку до 20%.

Утром 24 февраля Президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Позднее глава государства назвал это решение вынужденным. Страны Запада осудили такое развитие событий и начали ужесточать санкции против России, введя ограничения в том числе и против ЦБ.