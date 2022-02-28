Центробанк поднял ключевую ставку до 20%

Совет директоров Банка России сегодня принял решение об экстренном повышении ключевой ставки сразу до 20%. Об этом сообщает пресс-служба регулятора в своем Telegram-канале.

Столь решительный шаг в ЦБ объяснили тем, что «внешние условия для российской экономики кардинально изменились».

«Повышение ключевой ставки позволит обеспечить увеличение депозитных ставок до уровней, необходимых, чтобы компенсировать возросшие девальвационные и инфляционные риски», — сказано в сообщении Центробанка.

Руководство регулятора уверено, что такая мера поможет «поддержать финансовую и ценовую стабильность и защитить сбережения граждан от обесценения».

Дальнейшие решения по ключевой ставке будут приниматься с учетом оценки рисков со стороны внешних и внутренних условий и реакции на них финансовых рынков, а также с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции.

Ранее, 11 февраля, Центробанк поднял ключевую ставку на 100 базисных пунктов — до 9,5% годовых.

Утром 24 февраля Президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Позднее глава государства назвал это решение вынужденным. Страны Запада осудили такое развитие событий и начали ужесточать санкции против России, введя ограничения в том числе и против ЦБ.