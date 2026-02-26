news_header_top
Экономика 26 февраля 2026 20:38

Путин поручил расширить семейную ипотеку на вторичку старше 20 лет в некоторых городах

Президент России Владимир Путин
Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин поручил Правительству страны расширить семейную ипотеку на вторичное жилье старше 20 лет в городах с недостаточными объемами строительства.

«<...> в целях поддержки многодетных семей представить предложения об изменении условий льготной ипотечной программы для семей, имеющих детей, рассмотрев возможность приобретения многодетными семьями на вторичном рынке жилья жилого помещения, расположенного в многоквартирных домах, построенных более 20 лет назад, в городах с низким объемом строительства жилья», – сказано в списке поручений по итогам пресс-конференции главы государства 19 декабря, опубликованном на сайте Кремля.

Ответственным назначен Премьер-министр России Михаил Мишустин, он обязан представить доклад до 30 марта текущего, 2026 года.

На прямой линии Владимир Путин заявил, что семейная ипотека на вторичку должна поддерживать семьи, а не строительный сектор.

Путин: семейная ипотека на вторичку должна поддерживать семьи, а не стройсектор
Депутат Госдумы рассказала, почему стоит расширить семейную ипотеку на вторичное жилье
С 1 февраля 2026 года семьи смогут оформить только одну семейную ипотеку
