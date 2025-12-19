news_header_top
Общество 19 декабря 2025 22:24

Депутат Госдумы рассказала, почему стоит расширить семейную ипотеку на вторичное жилье

Заместитель председателя комитета нижней палаты по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева в беседе с «Абзацем» выступила за расширение действия льготной семейной ипотеки на сделки с жильём вторичного рынка по всей территории России. По ее словам, это поможет как гражданам с детьми, так и строительной отрасли.

«Мало кому сейчас по карману покупка просторного жилья для семьи на первичном рынке, потому что просто очень дорого. Как правило, люди продают сначала свое старое жилье, а потом покупают новое. А если расширить спрос на вторичку, то и первичка пойдет вверх», – рассказывает депутат.

Ранее, в ходе Прямой линии, президент России Владимир Путин отметил, что право на льготную семейную ипотеку сейчас предоставлено лишь в населённых пунктах с малыми объёмами нового строительства.

