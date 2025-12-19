news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 19 декабря 2025 15:25

Путин: семейная ипотека на вторичку должна поддерживать семьи, а не стройсектор

Читайте нас в
Телеграм

Президент России Владимир Путин сообщил, что семейную ипотеку уже разрешено использовать для покупки жилья на вторичном рынке в городах, где практически не ведется новое строительство.

По словам главы государства, в перечень таких населенных пунктов уже включено порядка 880 городов. Если какой-либо город пока не вошел в список, это решение будет доработано, отметил президент.

Путин подчеркнул, что при покупке жилья на вторичном рынке важно учитывать состояние домов, поскольку в период выплаты ипотеки недвижимость может прийти в негодность. Вместе с тем он признал, что действующие меры господдержки изначально разрабатывались не только для семей, но и для поддержки строительной отрасли.

«Конечно, меры подобного рода, когда они принимались, были направлены и на поддержку семьи, и на поддержку строительного сектора. Но даже там и тогда, где и когда решено приобретать жилье со вторичного рынка, все равно остается целый ряд вопросов, связанных с тем, чтобы эта мера поддержки была направлена не столько на поддержку строительного сектора, сколько на поддержку семей», – заявил Владимир Путин.

Президент добавил, что этот подход необходимо учитывать при дальнейшем совершенствовании программ жилищной поддержки семей с детьми.

#Владимир Путин #прямая линия с Владимиром Путиным
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Будет ли «подарок» от Набиуллиной: стоит ли ожидать от ЦБ снижения ключевой ставки

Будет ли «подарок» от Набиуллиной: стоит ли ожидать от ЦБ снижения ключевой ставки

18 декабря 2025
Пенсионные баллы: как их начисляют, и сколько могут получить за год жители Татарстана

Пенсионные баллы: как их начисляют, и сколько могут получить за год жители Татарстана

18 декабря 2025