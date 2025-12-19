Путин: семейная ипотека на вторичку должна поддерживать семьи, а не стройсектор

Президент России Владимир Путин сообщил, что семейную ипотеку уже разрешено использовать для покупки жилья на вторичном рынке в городах, где практически не ведется новое строительство.

По словам главы государства, в перечень таких населенных пунктов уже включено порядка 880 городов. Если какой-либо город пока не вошел в список, это решение будет доработано, отметил президент.

Путин подчеркнул, что при покупке жилья на вторичном рынке важно учитывать состояние домов, поскольку в период выплаты ипотеки недвижимость может прийти в негодность. Вместе с тем он признал, что действующие меры господдержки изначально разрабатывались не только для семей, но и для поддержки строительной отрасли.

«Конечно, меры подобного рода, когда они принимались, были направлены и на поддержку семьи, и на поддержку строительного сектора. Но даже там и тогда, где и когда решено приобретать жилье со вторичного рынка, все равно остается целый ряд вопросов, связанных с тем, чтобы эта мера поддержки была направлена не столько на поддержку строительного сектора, сколько на поддержку семей», – заявил Владимир Путин.

Президент добавил, что этот подход необходимо учитывать при дальнейшем совершенствовании программ жилищной поддержки семей с детьми.