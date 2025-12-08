С 1 февраля 2026 года семьи смогут оформить только одну семейную ипотеку

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Правила предоставления семейной ипотеки в России изменятся с 1 февраля 2026 года. С этого момента каждая семья сможет получить только один льготный кредит, сообщил РИА Новости член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский.

«Новые критерии делают программу более адресной и защищенной от злоупотреблений», – отметил парламентарий.

Якубовский пояснил, что с февраля муж и жена смогут оформить льготный кредит только совместно. Ранее супруги могли брать по льготной ипотеке каждый на себя, фактически удваивая объем льготы, теперь это исключается.

Кроме того, закрываются так называемые «донорские схемы», когда льготную ипотеку оформляли на родственников или знакомых с последующей быстрой перепродажей квартиры.

«Такие операции превращали социальную программу в инструмент для заработка. С 2026 года жилье должно покупаться именно той семьей, которая имеет право на участие в программе и реально планирует в нем жить», – подчеркнул он.

Депутат добавил, что возможность привлекать созаемщиков сохраняется, если доходов семьи недостаточно для получения кредита. По его словам, это важно для тех, кто действительно нуждается в поддержке, но не проходит банковские требования без помощи родителей или близких.

Якубовский уточнил, что базовые параметры программы сохраняются: ставка остается льготной, первоначальный взнос от 20%, лимит кредита до 6 млн рублей в большинстве регионов и до 12 млн – в крупных агломерациях. Также сохраняется возможность комбинировать льготную и рыночную часть кредита.

«Это делает систему более честной, снижает число спекулятивных сделок и стабилизирует рынок», – заключил депутат.