Путин попросил Правительство не менять размер взноса по семейной ипотеке

Президент России Владимир Путин

Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин попросил Правительство страны сохранить размер первого взноса по льготной ипотеке для семей с детьми на уровне 20%. Глава государства рассказал об этом, выступая на IV Железнодорожном съезде.

«Я попросил Правительство подумать над тем, чтобы продлить сохранение 20-процентного первичного взноса для семей с детьми для семейной ипотеки», — заявил Президент РФ (цитата по ТАСС).

Кроме того, по словам главы государства, он предложил кабинету подумать над тем, чтобы «сохранить и субсидию в 450 тыс. рублей для погашения самого тела кредита».

Накануне во время «Прямой линии» Владимир Путин также высказался за продление семейной ипотеки.

Условия семейной ипотеки с господдержкой таковы: первичный взнос — 20%, сам кредит — под 6% годовых. Если детей трое или больше, то положена субсидия в размере 450 тыс. рублей.

Ранее Раис Татарстана Рустам Минниханов на совещании в Москве призвал сделать льготные программы ипотеки бессрочными и увеличить предельный размер кредита. До этого Министерство финансов РФ предложило поднять до 30% первоначальный взнос по льготной ипотеке.