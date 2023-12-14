Путин высказался за продление семейной ипотеки

Семейная ипотека должна быть продлена, считает Президент России Владимир Путин. Об этом он сказал во время Прямой линии.

«Семейная ипотека скоро заканчивается. Она до июля следующего года только действует. Правительство думает над тем, чтобы ее продлить. Оно должно думать исходя из возможностей бюджета, но я считаю, что лучше думать в направлении продления семейной ипотеки», — сообщил глава государства.

Условия семейной ипотеки с господдержкой — это первичный взнос 20%, а сам кредит под 6% годовых. Если детей трое, то положена субсидия — 450 тыс. рублей.

Путин пообещал на Прямой линии поручить Правительству подготовить предложения по вопросу продления семейной ипотеки.

Ранее Раис Татарстана Рустам Минниханов отстаивал льготную ипотеку на заседании в Москве. Глава республики считает, что льготную ипотеку и вовсе надо сделать бессрочной, как это было с сельской ипотекой, а лимит для регионов поднять с 6 млн рублей до 12 млн рублей, чтобы население смогло позволить взять «двушку» вместо однокомнатной квартиры.