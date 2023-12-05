Минфин России предложил поднять до 30% размер первоначального взноса по льготной ипотеке

В Минфине РФ предложили поднять до 30% размер минимального первоначального взноса по льготной ипотеке. Еще одно предложение ведомства: снизить на 0,5 процентного пункта предельную величину субсидий, получаемых банками, которые кредитуют население по этим госпрограммам.

Как объяснили в министерстве, такие меры помогут снизить риски перегрева на ипотечном рынке, пишет «Интерфакс».

В Минфине напомнили, что ранее Правительство подняли размер первоначального взноса по льготной ипотеке с 15% до 20%. Но такая мера не существенно замедлила объем выдачи ипотек. Даже наоборот, льготная ипотека стала еще более привлекательной на фоне дорогой программы по рынку из-за высокой ключевой ставки.

Еще министерство финансов России предложило ограничить возможность получения россиянами нескольких льготных ипотек. Также одним из предложений стало введение ограничения по размеру предельной долговой нагрузки (ПДН) заемщика – не больше 50%.