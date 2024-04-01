Президент РФ Владимир Путин поручил Правительству обеспечить рост МРОТ опережающими темпами – к 2030 году он должен достигнуть 35 тыс. рублей. Перечень поручений по реализации послания Федеральному Собранию опубликован на сайте Кремля.

«Правительству РФ обеспечить повышение минимального размера оплаты труда опережающими темпами, предусмотрев рост минимального размера оплаты труда к 2030 году более чем в два раза по сравнению с суммой, установленной на 2023 год, с достижением его величины не менее 35 тыс. рублей в месяц», – сказано в документе.

Первый доклад об исполнении поручения глава государства ждет до 15 марта 2025 года, в дальнейшем Кабмину нужно будет докладывать один раз в полгода. Ответственным назначен Премьер-министр Михаил Мишустин.

Напомним, 29 февраля, на ежегодном послании Федеральному Собранию Президент поставил задачу поднять уровень МРОТ до 35 тыс. рублей за шесть лет.